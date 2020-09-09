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    09 сентября 2020, 12:29

    Новый железнодорожный путь заработал между Мытищами и Пушкино

    Анастасия Аброськина

    Московская область, Москва и РЖД завершили важный этап модернизации железной дороги на Ярославском направлении. Уже заработал четвертый путь на участке от Мытищ до Пушкино. Ожидание поездов сократится почти в три раза. Значимость реконструкции платформ, путей и прилегающих территорий отметили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин.
    Новый железнодорожный путь заработал между Мытищами и Пушкино

    Сейчас Ярославское направление — одно из самых загруженных в московском регионе. Благодаря новому пути жители области сократят время в дороге до столицы. Это коснется минимум 120 тысяч человек, подчеркнул губернатор Подмосковья в Instagram.

    После реконструкции мы открыли четвертый главный путь от Мытищ до Пушкино. Это позволит увеличить количество поездов и почти в три раза сократить время ожидания электрички для 120 тысяч жителей этих городов

    Андрей Воробьев.

    Реконструировали и пассажирскую инфраструктуру. Построили семь пешеходных мостов, шесть тоннелей и десять платформ — на Ярославском вокзале, Лосиноостровской станции и некоторых остановках.

    Для модернизации Ярославского направления провели большую работу, отметил мэр Москвы. Так, в сторону столицы построили 50 километров современных путей.

    В результате увеличилось количество поездов и появилось еще 193 тысячи пассажирских мест на каждый день.

    Это второй этап развития пригородной ж/д инфраструктуры на самом загруженном Ярославском направлении Московской железной дороги. <...> Интервал между поездами в часы пик сократился на треть, минимальный — чуть больше двух минут

    Сергей Собянин.

    Преобразились не только железнодорожные пути, но и переезды, путепроводы, платформы. Открыли новые станции, а ряд старых реконструировали. На прилегающих к ним территориях привели в порядок тротуары, парковки, освещение, цветники.

    Уже до конца года планируют запустить третий главный путь от Мытищ до Подлипок.

    Новости SMI.FM