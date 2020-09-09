Новый железнодорожный путь заработал между Мытищами и Пушкино

Сейчас Ярославское направление — одно из самых загруженных в московском регионе. Благодаря новому пути жители области сократят время в дороге до столицы. Это коснется минимум 120 тысяч человек, подчеркнул губернатор Подмосковья в Instagram.

После реконструкции мы открыли четвертый главный путь от Мытищ до Пушкино. Это позволит увеличить количество поездов и почти в три раза сократить время ожидания электрички для 120 тысяч жителей этих городов Андрей Воробьев.

Реконструировали и пассажирскую инфраструктуру. Построили семь пешеходных мостов, шесть тоннелей и десять платформ — на Ярославском вокзале, Лосиноостровской станции и некоторых остановках.

Для модернизации Ярославского направления провели большую работу, отметил мэр Москвы. Так, в сторону столицы построили 50 километров современных путей.

В результате увеличилось количество поездов и появилось еще 193 тысячи пассажирских мест на каждый день.

Это второй этап развития пригородной ж/д инфраструктуры на самом загруженном Ярославском направлении Московской железной дороги. <...> Интервал между поездами в часы пик сократился на треть, минимальный — чуть больше двух минут Сергей Собянин.

Преобразились не только железнодорожные пути, но и переезды, путепроводы, платформы. Открыли новые станции, а ряд старых реконструировали. На прилегающих к ним территориях привели в порядок тротуары, парковки, освещение, цветники.

Уже до конца года планируют запустить третий главный путь от Мытищ до Подлипок.