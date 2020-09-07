«Абсолютный рекорд в мире»: четвертый путь на ж/д участке Мытищи — Пушкино увеличит количество поездов
А ранее, в январе, на железной дороге Ярославского направления открыли пятый главный путь до Мытищ. Вместе с четвертым они увеличат количество поездов до 50-ти в самые загруженные часы — с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00. Это подчеркнул начальник МЖД Михаил Глазков.
В эти часы поезда Ярославского направления будут курсировать почти каждые две минуты, что является абсолютным рекордом в мире по интенсивности пригородного сообщенияМихаил Глазков.
Дополнительный путь протянулся на 8,5 километра. Новые пути, четвертый и пятый, появились после крупной реконструкции. К открытию первого из них модернизировали «косой» путепровод в районе Ярославского вокзала и путепровод МЦК.
В подмосковных Мытищах построили двухуровневую развязку. Так избежали перекрестного движения и развели поезда разных направлений в сторону Пушкино и Болшево.
Всего на Ярославском направлении сделали шесть путепроводов и четыре железнодорожных моста через реки Яузу, Клязьму, Учу.
Реконструировали и пассажирскую инфраструктуру. Построили семь пешеходных мостов, шесть тоннелей и десять платформ — на Ярославском вокзале, Лосиноостровской станции и некоторых остановках.
Уже до конца года планируют запустить третий главный путь от Мытищ до Подлипок.