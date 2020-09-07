Новый четвертый путь открыли на участке от Мытищ до Пушкино железной дороги Ярославского направления. Теперь поездов в утренние и вечерние часы пик станет больше. Они будут отправляться чуть ли не каждые две минуты.

А ранее, в январе, на железной дороге Ярославского направления открыли пятый главный путь до Мытищ. Вместе с четвертым они увеличат количество поездов до 50-ти в самые загруженные часы — с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00. Это подчеркнул начальник МЖД Михаил Глазков.

В эти часы поезда Ярославского направления будут курсировать почти каждые две минуты, что является абсолютным рекордом в мире по интенсивности пригородного сообщения Михаил Глазков.

Дополнительный путь протянулся на 8,5 километра. Новые пути, четвертый и пятый, появились после крупной реконструкции. К открытию первого из них модернизировали «косой» путепровод в районе Ярославского вокзала и путепровод МЦК.

В подмосковных Мытищах построили двухуровневую развязку. Так избежали перекрестного движения и развели поезда разных направлений в сторону Пушкино и Болшево.

Всего на Ярославском направлении сделали шесть путепроводов и четыре железнодорожных моста через реки Яузу, Клязьму, Учу.

Реконструировали и пассажирскую инфраструктуру. Построили семь пешеходных мостов, шесть тоннелей и десять платформ — на Ярославском вокзале, Лосиноостровской станции и некоторых остановках.

Уже до конца года планируют запустить третий главный путь от Мытищ до Подлипок.