Подмосковье 08 апреля 2024, 15:29 Железнодорожники провели субботник на станции Лобня по просьбам жителей Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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На станции Лобня Московских центральных диаметров работники российских железных дорог провели субботник. Изначально уборка планировалась на 20 апреля, но жителей и администрацию округа состояние станции категорически не устраивало.

По словам главы городского округа Лобня Анны Кротовой, на выходных провели уборку мусора на территории станции. Ранее починили ступени надземного перехода.

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«По плану железнодорожников субботник должен был пройти 20 апреля. Но состояние станции не устраивало ни нас, ни жителей», — отметила в своем телеграм-канале Анна Кротова.

Глава городского округа также обратила внимание руководства РЖД на использование некачественной краски при покраске элементов станции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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