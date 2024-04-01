Подмосковье 01 апреля 2024, 21:37 Подмосковье снова вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год Источник фото: Антон Чернов

Читать 360tv в

Подмосковье вновь вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год. По данным Минстроя России, Московская область занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, регион уже шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды.

Реклама

«Мы в Подмосковье стараемся создавать комфортные условия для жизни каждого человека, особое внимание уделяем благоустройству общественных территорий. Самым главным результатом для нас является то, что перемены к лучшему чувствуют наши жители, и, конечно, очень приятно, что наши старания отмечает Минстрой России», — рассказал Воробьев.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды — жилье, общественно-деловая и социально-досуговая, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство, а главные критерии оценки — это безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

В этом году общий прирост индекса составил 15%. В категории «Крупные города» Мытищи и Химки оказались на первом месте. В категории «Большие города» лидерами стали Реутов, Красногорск и Люберцы, в номинации «Средние города» второе место получили Котельники, а на третьем месте Лобня. В категории «Малые города» первые три места заняли Истра, Можайск и Протвино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».