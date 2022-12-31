Подмосковье 31 декабря 2022, 20:01 «Желание у всех одно: мир и победа». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Московской области с Новым годом

Читать 360tv в

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Новым годом. Глава Подмосковья отметил, что уходящий год стал непростым временем, но трудности объединили людей и показали, что среди них очень много настоящих героев. Воробьев пожелал всем здоровья, удачи и благополучия.

Глава Подмосковья тепло поприветствовал жителей и напомнил, что в новогоднюю ночь принято подводить итоги и вспоминать о самом важном. Россияне пережили время тревожных событий и сложных решений, но трудности объединили общество и показали много настоящих героев, порой очень молодых, подчеркнул Воробьев.

Реклама

«Позвольте мне прежде всего поздравить семьи, чьи отцы, братья, мужья сегодня на передовой. И конечно, волонтеров, всех неравнодушных людей, которые в прошедшем году помогали бойцам и их близким», — добавил глава Московской области.

Реклама

Он отметил вклад всех, кто помогал детям из Донбасса, собирал гуманитарную помощь для новых территорий и каждый день продолжает вносить свою лепту в будущую победу России. Власти Подмосковья вместе с жителями ждут возвращения военных. Руководство региона старается откликаться на каждую просьбу людей, подчеркнул Воробьев. По его словам, если россияне будут сильными и консолидированными, страна справится со всеми сложностями и продолжит развиваться.

Андрей Воробьев добавил, что Новый год — время, когда в домах зажигаются гирлянды, а люди загадывают желания и верят в лучшее.

«Уверен, в этом году главное желание одно на всех — это мир и победа. Здоровья вам, благополучия и успехов во всех добрых делах! С Новым годом!» — поздравил жителей глава Московской области.

Атмосферу праздника подхватили и подмосковные спасатели. Они установили и нарядили новогоднюю елку на дне Пироговского водохранилища.