Подмосковье 18 сентября 2023, 11:33 Жалоб на ЖКХ в Подмосковье стало на 6% меньше за неделю пресс-служба Госжилинспекции Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья обработала 7,7 тысячи заявок от жителей в сфере ЖКХ за семь дней. Это на 6% меньше, чем неделей раньше.

Жалоб на ЖКХ стало меньше в 38 городских округах Подмосковья. Наибольшее снижение отмечено в Зарайске, Волоколамске и Власихе.

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Жители стали реже сообщать о некачественной уборке подъездов, неисправных лифтах и неполадках с освещением входной группы. Устранить неисправность дверей и запирающих устройств тоже просили реже.

Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина напомнила, что сообщать о возникшей жилищно-коммунальной проблеме можно на портале ЕДС МО. Управляющие организации принимают заявку в течение 24 часов и выполняют в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально. В качестве иллюстрации к исполнению УК размещают фото. Заявитель либо соглашается с качеством проделанной работы, либо направляет заявку на доработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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