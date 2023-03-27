Подмосковье 27 марта 2023, 09:51 Жалоб на ЖКХ в Подмосковье стало на 17% меньше за неделю Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья обработала 7,5 тысячи заявок за неделю, из них свыше 5,9 тысячи перешли в категорию закрытых. Общее число обращений за неделю снизилось на 17%.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, количество заявок снизилось в 39 округах. Больше всего это заметно в Волоколамске, где количество сообщений упало на 67%, в Шатуре — на 64%, Клину — 54%, Шаховской — 50% и Щелкове — 47%.

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Самыми популярными вопросами остались уборка подъездов, ремонт лифтов и восстановление освещение. По ним оставили 648, 460 и 393 обращения соответственно.

Сообщить о проблеме жители могут на портале ЕДС. Заявки принимают в течение суток и передают в работу ответственным организациям.

Ранее вице-губернатор Евгений Хромушин доложил губернатору региона Андрею Воробьеву, что слабые места в подвалах жилых домов устранят в Подмосковье к сентябрю. Это места, где часто происходят подтопления.

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