Подмосковье 08 февраля 2023, 10:09 Жалоб на ремонт фасадов стало вдвое меньше в Пушкино

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За год жители Пушкино направили 571 обращение в Госжилинспекцию по вопросам состояния фасадов жилых домов. Глава ведомства Ольга Федина рассказала, что после проведения капитального ремонта, число жалоб снизилось на 62%.

В 2022 году в Пушкино провели капитальный ремонт 44 многоквартирных домов. На фасадах герметизировали стыки, очистили поверхности, а затем — отштукатурили и окрасили их.

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«Капитальный ремонт — это новая жизнь для немолодых многоквартирных домов. Это качественное улучшение бытовых условий собственников. Хотелось бы, чтобы к результатам работ и в целом к общему имуществу бережно и рачительно относились как управляющие организации, так и сами жители», — отметила Ольга Федина.

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