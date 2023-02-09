Подмосковье 09 февраля 2023, 10:28 Жалоб на фасады в Подольске стало на 13% меньше за год благодаря капремонту

Читать 360tv в

Жители Подольска оставили 852 обращения по поводу состояния фасадов за год. Глава Госжилинспекции Ольга Федина рассказала, что это на 13% меньше, чем в 2021 году. Этого удалось добиться благодаря капитальному ремонту, который прошел в 54 домах.

В ходе капитального ремонта на фасадах загерметизировали стыки, утеплили влаго- и ветрозащитной мембраной и провели облицовку.

Реклама

«Госжилинспекция осуществляет контроль за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств», — сказала глава ГЖИ Ольга Федина.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».