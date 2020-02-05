Землю в Подмосковье получит еще 21 многодетная семья

В феврале 21 многодетная семья получит земельный участок в Московской области. Об этом рассказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Землю выделят в восьми городских округах Подмосковья. Общая площадь всех участков составит 2,5 гектара. Их согласовало Минмособлимущество.

Землю передадут семьям с тремя и более детьми в феврале. Восемь земельных участков получат семьи в Зарайске, четыре — в Серпухове, по два участка — в Одинцове, Бронницах и Коломне, по одному участку будет передано многодетным семьям в Лотошине, Богородске и Талдоме.

Коган отметил, что сейчас подбирают крупные участки, которые передадут в собственность городских округов. Передача земли начнется в первом полугодии.

В феврале многодетные семьи также получат 20 земельных участков в Серпухове, Щелкове, Волоколамске, Коломне, Дубне, Бронницах, Клину, Шатуре и Талдоме.