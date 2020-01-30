30 января 2020, 13:04
Еще 39 земельных участков получат многодетные семьи Подмосковья в феврале
На прошлой неделе Минмособлимуществом согласованы новые земельные участки, предназначенные для передачи многодетным семьям 10 городских округов Подмосковья. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.
Выделенные земельные участки общей площадью 4,8 га будут переданы многодетным семьям до середины февраля.
Таким образом, 20 земельных участков передадут семьям с тремя и более детьми в Можайском городском округе, 7 — многодетным семьям городского округа Серпухов, 3 — семьям Щелкова, по 2 участка получат семьи Волоколамского округа и Коломны, также участок появится у одной многодетной семьи в Дубне, Бронницах, Клину, Шатуре и Талдоме.
Также к середине февраля 41 земельный участок получат многодетные семьи в Серпухове, Ступине, Егорьевске, Рузе, Сергиевом Посаде, Воскресенске, Пушкино и Богородском округе.