Еще 39 земельных участков получат многодетные семьи Подмосковья в феврале

На прошлой неделе Минмособлимуществом согласованы новые земельные участки, предназначенные для передачи многодетным семьям 10 городских округов Подмосковья. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Выделенные земельные участки общей площадью 4,8 га будут переданы многодетным семьям до середины февраля.

Таким образом, 20 земельных участков передадут семьям с тремя и более детьми в Можайском городском округе, 7 — многодетным семьям городского округа Серпухов, 3 — семьям Щелкова, по 2 участка получат семьи Волоколамского округа и Коломны, также участок появится у одной многодетной семьи в Дубне, Бронницах, Клину, Шатуре и Талдоме.

Также к середине февраля 41 земельный участок получат многодетные семьи в Серпухове, Ступине, Егорьевске, Рузе, Сергиевом Посаде, Воскресенске, Пушкино и Богородском округе.