Землю под строительство новой поликлиники выделили в поселке Пироговский Мытищ

Минмособлимущества Московской области выделило под строительство поликлиники в поселке Пироговский городского округа Мытищи более 1,2 гектара земли. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«Земельный участок площадью более 1,2 гектара предоставлен в безвозмездное пользование Дирекции заказчика капитального строительства для возведения новой поликлиники. Уже сейчас Мытищи достаточно крупный округ, население продолжает расти, территория активно застраивается, а значит, необходимы перемены и в развитии инфраструктуры, в том числе системе здравоохранения. И они будут», — сказала министр.

Новая поликлиника смешанного типа площадью 6620 квадратных метров будет принимать как взрослых, так и детей. Она будет рассчитана на 200 посещений в смену.

В новом медучреждении, помимо терапевтического и педиатрического звена, планируют разместить оснащенные современным оборудованием кабинеты хирурга, функциональной диагностики и дневной стационар.

Строительство поликлиники будут осуществлять за счет средств регионального бюджета. Ввести новую поликлинику в эксплуатацию планируется к концу 2024 года.

Ранее первый зампредседателя регионального правительства Светлана Стригункова на заседании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сообщила, что более 35 поликлиник и амбулаторий включили в дополнительную программу ремонта в Подмосковье.