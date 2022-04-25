Более 35 поликлиник и амбулаторий включили в дополнительную программу ремонта в Подмосковье

Еще 38 медицинских объектов приведут в порядок в Подмосковье. Их включили в дополнительную программу капитального ремонта. Об этом сообщила первый заместитель председателя регионального правительства Светлана Стригункова на заседании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Глава Подмосковья подчеркнул, что все начатые проекты в регионе будут завершены, ни один из них не будет свернут. Губернатор Воробьев отметил, что в области высокий запрос на строительство и реконструкцию медобъектов.

«О текущем ремонте объектов здравоохранения. Я хочу акцентировать, что это дополнительная программа к программе капитального ремонта. Эту программу мы начали делать дополнительно еще в прошлом году. И было отремонтировано 135 объектов», — сообщила Стригункова.

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Зампред правительства уточнила, что речь идет о поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, отдельных стационарах. «На этот год мы тоже отобрали 38 объектов», — подчеркнула она.

В середине апреля губернатор Московской области посетил место строительства новой поликлиники в селе Ромашково. Она сможет принимать по 350 пациентов в смену, в то время как прежняя была рассчитана лишь на 60. Старое здание снесли в начале этого года. На освободившемся месте выполнили первую заливку нового фундамента.

В поликлинике разместятся кабинеты узкопрофильных врачей, перевязочные, помещения для рентгенов, УЗИ, ЭКГ и не только. Сейчас на площадке работают около 30 строителей.