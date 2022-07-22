Землю под автосервис и магазин запчастей выставили на торги в Истре

Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил новый электронный аукцион. В его ходе будет рассматриваться право на аренду земельного участка, на котором ремонтируют автомобили. Он находится в деревне Павловское.

Участок предлагают взять в аренду сразу на 13 лет и два месяца. Начальная цена годовой арендной платы составляет полтора миллиона рублей. На участке разрешается построить новый автосервис и магазин автозапчастей.

Земельный участок расположен в непосредственной близости от ЦКАД. Его окружает крупный гаражный комплекс. Эти факторы дают большие преимущества для развития бизнеса, ведь автосервис, построенный вблизи оживленных автомагистралей, гаражей для авто и прочих мест скопления транспортных средств, будет востребован автовладельцами. Заявки будут приниматься до 28 июля, сам аукцион пройдет 1 августа.

Ранее стало известно, что за неделю в Подмосковье состоялось еще 52 аукциона по земельно-имущественным торгам. За право аренды боролись между собой 118 претендентов. Почти 90 коммерческих помещений Подмосковья сдали в аренду с начала года. Если в среднем, то на каждый выставленный лот пришлось по 3,4 претендента. Это говорит о том, что аренда недвижимости у государства востребована.