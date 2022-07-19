Почти 90 коммерческих помещений Подмосковья сдали в аренду с начала года

За неделю в Подмосковье состоялось еще 52 аукциона по земельно-имущественным торгам. За право аренды боролись между собой 118 претендентов.

Если в среднем, то на каждый выставленный лот пришлось по 3,4 претендента. Это говорит о том, что аренда недвижимости у государства востребована.

Одним из самых популярных объектов на этой неделе стал участок для ведения личного подсобного хозяйства в Черноголовке площадью 855 квадратных метров. За право пользоваться им боролись сразу восемь человек. Стартовая цена аренды составляла 363 тысячи 115 рублей в год, однако игроки повышали эту ставку, не желая уступать сопернику. В итоге первоначальное предложение цены было увеличено в семь раз. Победитель аукциона будет платить за объект 2 миллиона 705 тысяч рублей в год.

Пользуются спросом и нежилые объекты. С начала года в Подмосковье через торги было реализовано право аренды на 89 помещений коммерческого назначения. Это на 20% больше показателя аналогичного периода 2021 года.