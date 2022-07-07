Губернатор Подмосковья объяснил, как инвесторам искать землю и инфраструктуру

Инвесторы в Подмосковье в зависимости от своих запросов могут выбрать разные локации — в том или ином городском округе они могут отличаться. Например, в Шатуре традиционно достаточно мощные мебельные производства, значит, там есть компетенции, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы исходим из того, что вы предприниматель, и уже в любом случае выбор за вами. У нас есть разные локации, 63 индустриальных парка — выбери, где тебе удобно. Если принципиальна территория возле Москвы, на небольшом отдалении, то это одно решение. Например, Домодедово», — пояснил глава региона.

Кому-то могут быть более интересны Лотошино, Серебряные Пруды, Талдом или Шатура. В зависимости от инфраструктуры, земельного участка.

«Поэтому где производить, например, двери — выбирать все-таки вам. <…> Вы делаете бизнес, и выбор за вами. Мы предложим лучшие локации в Подмосковье. Вообще все детали, о которых я сейчас говорю, есть на портале investmo.ru», — отметил губернатор.

На этом сайте можно получить ответы на все вопросы, в том числе и с точки зрения налоговых режимов.

«Где-то это налог на прибыль, земельный или имущественный налог, компенсация затрат. Все это можно найти на сайте. Рекомендую его регулярно посещать тем, кто делает и собирается дальше инвестировать в нашу страну и Подмосковье», — добавил Воробьев.

Если у инвестора есть земля, но нет коммуникаций и инфраструктуры, ему могут предложить рассмотреть вариант размещения в индустриальных парках, где все это есть, уточнил он.

«Если принципиальна локация, за которую бьетесь, можете рассчитывать на возмещение затрат на проведение электричества, воды, газа и других коммуникаций до 200 миллионов рублей. Дороги в частности. У нас с 2016 года эта программа действует, 33 предприятия получили такие льготы на два миллиарда рублей», — подчеркнул глава Подмосковья.

В начале июня в Московской области приступил к работе еще один индустриальный парк. «PNK Парк Пушкино 2». Площадь промышленного здания составляет более 130 тысяч квадратных метров. Оно предназначено для размещения резидентов, ведущих производственно-складскую деятельность.

Девелопером стала компания PNK Group, которая ранее уже создала в Подмосковье пять индустриальных парков. Два из них — «Валищево» и «Бекасово-Пожитково» уже полностью заполнены.