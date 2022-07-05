Новый индустриальный парк заработал в Пушкино

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки сообщили о том, что еще один индустриальный комплекс приступил к работе в Подмосковье. «PNK Парк Пушкино 2» уже готов принимать резидентов и предоставить жителям около двух тысяч рабочих мест.

Российский девелопер PNK Group ввел в эксплуатацию первое здание для размещения предприятий на территории нового индустриального парка «PNK Парк Пушкино 2». Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Промышленное здание площадью более 130 тысяч квадратных метров предназначено для размещения резидентов, ведущих производственно-складскую деятельность. Девелопером выступила компания PNK Group, которая ранее уже создала в регионе пять индустриальных парков. Два из них — «Валищево» и «Бекасово-Пожитково» — полностью заполнены на данный момент.

«Индустриальный парк „PNK Парк Пушкино 2“ — это площадка с уже готовой инфраструктурой, где будет создано более 2000 новых рабочих мест для жителей Московской области», — рассказала зампред подмосковного правительства Екатерина Зиновьева.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья напомнили, что подобрать площадку для размещения бизнеса, в том числе на территории индустриальных парков Московской области, можно с помощью интерактивной карты на региональном инвестпортале. Предприниматели могут наглядно определить наиболее подходящие локации для своих проектов.

Вложения в проект «PNK Парк Пушкино 2» составили 11 миллиардов рублей. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что у инвестиций решающая роль в регионе.