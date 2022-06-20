Подмосковным медикам в этом году выделили 395 участков в рамках программы «Земля врачам»

Власти Московской области в рамках программы «Земля врачам» до конца года предоставят медикам тысячу участков. На сегодняшний день наделы получили 395 сотрудников медицинских учреждений. Об этом на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она напомнила, что программа «Земля врачам» начала действовать в Московской области с ноября прошлого года. Возможностью получить земельный участок воспользовался 681 медицинский работник.

«Наибольшее количество — в Домодедове, Коломне, Серпухове, Дмитрове и Щелкове», — подчеркнула министр.

Стригункова добавила, что также в рамках поддержки медиков в Подмосковье продолжает работать программа «Социальная ипотека».

«Уже более 1,3 тысячи человек получили сертификаты и приобрели квартиры. Из них 1068 — врачи, 251 — средний медицинский персонал. В этом году количество выдаваемых сертификатов увеличилось на 140 единиц, из которых 75 уже выдали врачам», — добавила глава Минздрава Подмосковья.

Программы «Социальная ипотека» и «Земля врачам» помогают привлекать в Московскую область новых медицинских специалистов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что эту работу нужно продолжать. До конца года в регионе откроют еще 22 новых объекта здравоохранения, куда нужно привлечь новых специалистов.

«Для всех очевидно, что, уделяя внимание этому вопросу, мы можем рассчитывать на приход новых специалистов. Если это пустить на самотек, ничего хорошего не будет. Значит, этого мы не должны допустить», — заявил губернатор.