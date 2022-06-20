Воробьев рассказал об открытии 22 новых объектов здравоохранения в Подмосковье до конца года

Московская область продолжает работу по преобразованию и модернизации медицинских учреждений. До конца этого года в Подмосковье откроется еще 22 новых объекта здравоохранения. Об этом на совещании регионального правительства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что речь идет о городских округах Мытищи, Реутов, Домодедово, Коломна, Раменское. Во все эти новые медицинские учреждения нужны сотрудники. Этому вопросу он призвал уделить особое внимание.

«Наша программа „Приведи друга“ и бесплатная аренда жилья дают результаты. Вместе с тем для всех очевидно, что, уделяя внимание этому вопросу, мы можем рассчитывать на приход новых специалистов. Если это пустить на самотек, ничего хорошего не будет. Значит, этого мы не должны допустить», — заявил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что последние два года показали, насколько важна медицинская помощь для жителей.

«Система здравоохранения во все времена, особенно в последние два года, связанные с инфекцией, а сейчас уже с плановой помощью, с высокотехнологичными операциями, первичным звеном, имеет большое значение для качества жизни каждой семьи, каждого человека», — добавил глава Подмосковья.

Губернатор отметил, что необходимо держать под контролем дальнейшее преобразование и модернизацию медицинских учреждений Московской области. Этот вопрос он пообещал обсудить на встрече с врачами и средним медицинским персоналом в Архангельском, на встрече, посвященной прошедшему накануне Дню медицинского работника.

«Важно отмечать заслуги и, безусловно, обсуждать, какие еще мероприятия могут быть полезны для повышения качества здравоохранения», — подчеркнул губернатор Московской области.

Программа «Приведи друга» предусматривает выплату месячного оклада сотруднику медицинской организации за привлеченного врача, фельдшера или медсестру. Кроме того, по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева медики могут получить земельные участки для строительства частных домов в рамках программы «Земля врачам».