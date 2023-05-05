Подмосковье 05 мая 2023, 13:12 Земли в Рузе заберут у владельцев по требованию прокуратуры Фото из архива Минэкологии МО.

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Межрайонная природоохранная прокуратура подала в суд из-за двух земельных участков в СНТ «Институт» в Рузе. Их владельцы нарушили Водный кодекс, который запрещает ведение сельского хозяйства в границах водоохранной зоны. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Оба участка принадлежат на праве собственности физическим лицам. <…> Экспертами установлены границы водного объекта и его береговой полосы, пересечение водоохранной зоны с указанными участками доказано», — сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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В иске прокуратура потребовала изъять земли из незаконного пользования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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