Подмосковье 09 апреля 2024, 17:41 Земельные инспекторы обследовали более 35 тысяч участков в Подмосковье с начала года Фото Минимущества

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Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья обследовали 35,7 тысячи участков с начала года. Их главная цель — пресечение нецелевого использования земель, а также предупреждение нарушений земельного законодательства.

«Из всех проверенных участков 13,8 тысячи имеют нарушения земельного законодательства», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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По ее словам, большинство выявленных нарушений — это самовольно занятые участки. Лидерами по обследованию с начала года стали Домодедово, Дмитров, Раменское и Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы. Подать заявление на зачисление ребенка жители могут через «Госуслуги».

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