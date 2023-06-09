Подмосковье 09 июня 2023, 17:55 Более 30 городских округов Подмосковья стали участниками проекта по озеленению дворов ГУСТ

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Работы по озеленению дворов Подмосковья по проекту Главного управления содержания территорий Московской области планируют завершить до 30 июня. В придомовых зонах специалисты высаживают клумбы по единому визуальному стандарту, которые должны сохранить благоприятный вид на несколько сезонов.

По словам главы надзорного ведомства в ранге министра Светланы Аиповой, на текущий момент в программе участвуют 38 городских округов, мероприятия проводят по 231 адресу. Озеленение территорий осуществляется только при согласовании с местными жителями и коммунальными службами.

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«Наш проект носит рекомендательный характер и нацелен на выстраивание продуктивного взаимодействия между жителями и управляющими организациями, — отметила она.

Министр также отметила, что наиболее активно в программе участвуют Серебряные Пруды, Воскресенск, Кашира, Балашиха, Долгопрудный и Королев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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