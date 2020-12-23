Зелень вместо свалки. Что ждет полигон в Долгопрудном

Над мусорным полигоном в Долгопрудном начали работать шесть лет назад. Первый этап технической рекультивации уже позади, поэтому теперь территорию ждет озеленение. Об этом министр экологии и природопользования региона Андрей Разин сказал в интервью «360».

Министр отметил, что на полигоне завершился первый этап технической рекультивации. Специалисты сформировали тело полигона и организовали систему пассивной дегазации и сбора фильтрата. Кроме того, почистили реку Бусинку, обустроили набережную.

Теперь за полигоном необходимо следить в течение пяти-шести лет. При появлении необходимости будут приниматься технические решения. Дальнейшую судьбу полигона обсудили с местными жителями, выступившими за озеленение.

«Есть мировая практика высаживать деревья на полигонах. Очень хочу, чтобы все наши полигоны из бесформенных куч, которые доставляли проблемы, постепенно превращались в зеленые островки, приятные глазу. И, самое главное, чтобы они не влияли в негативном плане на окружающую среду», — заявил Разин.

Он добавил, что сейчас на полигоне в Долгопрудном находится площадка «Мегабак» для сбора отсортированных отходов. Каждый житель Подмосковья может разделить дома мусор и привезти на площадку. В итоге отходы смогут получить вторую жизнь, превратившись после переработки в новые вещи.

Полная версия интервью Андрея Разина опубликована на сайте «360».