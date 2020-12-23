Бесформенные кучи станут зелеными островками. Как мусорные полигоны Подмосковья будут менять после закрытия

Подмосковье стало первым регионом, который запустил программу цивилизованной системы сбора и переработки мусора. К концу этого года закроются последние полигоны, а часть из них уже рекультивировали. Постепенно бесформенные кучи мусора будут становиться безопасными зелеными островками. Глобальная цель — сделать это с каждым из 39 закрытых полигонов. Зампред правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин рассказал в интервью «360», какое будущее у бывших свалок.

Пример Долгопрудного

Полигон в Долгопрудном закрыли в 2014 году. С тех пор многое там поменялось. Андрей Разин рассказал, что этот полигон был одой из точек, которая создавала проблемы жителям.

«Это нецивилизованная система работы с мусором, просто говоря, свалка, где все наваливалось, не всегда даже соблюдали технологию пересыпки. Конечно, это беспокоило наших жителей», — отметил он.

После того как полигон решили закрыть, началась тяжелая работа, связанная с проектированием.

«Здесь [были] определенные сложности, потому что буквально рядом с полигоном протекает река Бусинка. Очень долго принимались решения — активная система дегазации или пассивная система. Что делать с рекой — закрывать ее в коллектор или, может быть, решать вопрос по организации набережной. Все это, конечно же, требовало определенных технологических решений. После обсуждения с жителями вариантов был получен соответствующий проект», — отметил Разин.

На полигоне в Долгопрудном решили внедрить систему пассивной дегазации. Из тела полигона стали выпускать метан — его было мало, поэтому можно было обойтись без сжигания газа.

Рекультивация началась в прошлом году, а теперь она подошла к концу.

«Здесь выполнен первый этап технической рекультивации, сформировано тело полигона, организована система пассивной дегазации — это система труб и выхода газа из тела полигона. Также организована система сбора фильтрата», — пояснил Разин.

Он отметил, что особое внимание уделили речке Бусинке. Там организовали набережную, а сам водоем почистили. Теперь река больше не приносит проблем, которые доставляла всего несколько лет назад.

Будущее полигона в Долгопрудном

Порядка пяти-шести лет за полигоном нужно постоянно следить и при необходимости принимать технологические решения. Но после обсуждения с жителями решение по полигону есть только одно: озеленение.

«Приезжая сюда, можно будет увидеть, что, действительно, полигон „Долгопрудный“ больше не работает. Он рекультивирован и больше не создает проблем», — отметил Разин.

Есть мировая практика высаживать деревья на полигонах. Очень хочу, чтобы все наши полигоны из бесформенных куч, которые доставляли проблемы, постепенно превращались в зеленые островки, приятные глазу. И, самое главное, чтобы они не влияли в негативном плане на окружающую среду Андрей Разин министр экологии и природопользования Московской области.

Сейчас на полигоне в Долгопрудном организовали площадку «Мегабак», где будут собирать отсортированные отходы. Каждый житель сможет организовать дома раздельный сбор: отделить лампочки от бумаги и стекла. Кроме того, сюда можно привезти крупногабаритный мусор, например диван или кресло. Тогда они получат вторую жизнь и после переработки вернутся в виде новых вещей.

Как спасти реки от мусора?

В теории полигоны нельзя размещать возле водных объектов, но на практике все оказывается иначе. Многие из них находятся рядом с ручьями и малыми реками. Например, в Долгопрудном возле полигона протекает река Бусинка, но соседство с полигоном для нее не приговор. Есть способы спасти воду от фильтрата со свалки.

«Это организованный сбор фильтрата в специально подготовленные для этого емкости и дальнейшая утилизация на специализированных предприятиях. Если говорить про Долгопрудный, здесь еще организована специальная набережная, отсекающая возможность попадания вод реки на тело полигона, а также с тела полигона даже ливневых стоков в реку», — рассказал Разин.

Благодаря этим мерам, речку удается постепенно вернуть к нормальному состоянию. В этом году пи осмотре там обнаружили новых жильцов — в воде поселилась норка.

«Это говорит, что мы на правильном пути. Технически решения, принятые в проекте, и их практическая реализация в рамках строительства позволили добиться определенных результатов уже сейчас. Я очень рассчитываю, что, в частности, речка Бусинка будет постепенно возвращаться к нормальному состоянию и будет радовать жителей», — подчеркнул Разин.

Куда девать мусор?

Подмосковье — первый регион, который запустил программу цивилизованной системы сбора и переработки мусора. На территории области строят современные комплексы по переработке отходов. Речь идет о предприятиях, которые занимаются сортировкой, выделением полезных фракций, системы переработки органики, — в результате на утилизацию идут только «хвосты».

Такие КПО в регионе уже есть — до конца года их число вырастет до 11 и весь мусор будет проходить через них.

«Многие не верили, что заработает история с двумя баками — синим и серым. Но уже сейчас можно говорить, что пуск состоялся, и уже в этом году у нас количество отходов после запуска системы раздельного сбора мусора уменьшилось на два миллиона. Это большая цифра и серьезный результат. Я уверен, что мы только в начале пути. Во многом это зависит от качественного подхода со стороны жителей с работой с мусором у себя дома. У нас нет права на ошибку. Уверен, что у нас все будет замечательно и мы справимся», — подчеркнул Разин.

«Чистая страна» помогла Подмосковью

«Чистая страна» — национальный проект, задача которого создать в стране отрасль переработки отходов. В него попадают полигоны, которые проходят рекультивацию после десятков лет складирования мусора.

«На сегодняшний день уже включены еще семь объектов. По ним заключены контракты и определены подрядчики, мы находимся в стадии реализации этих работ. Еще 14 в стадии проектирования, еще два начнут проектировать в следующем году. Мы рассчитываем, что они получат возможность включиться в эту федеральную программу для получения возможности финансирования из федерального бюджета, чтобы все проекты были рекультивированы», — рассказал Андрей Разин.

Сегодня в Московской области уже есть рекультивированные полигоны, эта работа продолжается — до конца года их число вырастет до 10. В следующем году рекультивируют еще три полигона, а в 2022-м — еще четыре.

«Наша глобальная цель — все 39 закрытых полигонов привести в нормальное состояние, чтобы они больше не беспокоили наших жителей и не доставляли проблем. Это основная задача. 10 будут рекультивированы уже в этом году, и оставшиеся 29 мы должны привести в полное соответствие с экологическими требованиями и нормами в ближайшие пять-шесть лет», — подчеркнул Андрей Разин.

Контроль жителей очень важен

Для успешной борьбы с мусорными проблемами Минэкологии важна обратная связь от жителей Московской области.

«Мы всегда внимательно следим за сообщениями граждан. Очень многое из того, что происходит в области, нам первично сообщают люди. Конечно, без наличия коммуникации, обратной связи двигаться вперед очень непросто», — отметил Разин.

Он добавил, что в каждом муниципалитете есть экологические сообщества, которые очень внимательно следят за тем, что происходит вокруг.

«Когда этот диалог конструктивный, когда он выстроен на принципах взаимоуважения и партнерских отношений друг к другу в части формирования совместной повестки, выявления болевых точек на карте и постепенного, планомерного их снятия, это дает результат», — подчеркнул он.

Разин напомнил, что когда закрывали полигон «Ядрово», губернатор Андрей Воробьев об этом сказал. Во многом эти решения приняли в том числе благодаря людям, которые «проявили определенную жизненную позицию».

«Это непростые решения, не всегда их получается реализовать очень быстро, но когда есть диалог, есть понимание того, что мы делаем, что делает власть, что хотят от нас люди, — это залог успеха», — заключил Разин.