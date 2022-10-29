«Здесь не слышно танков». Прибывшие в Подмосковье жители Белгородской области соскучились по тишине | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 11:20 «Здесь не слышно танков». Прибывшие в Подмосковье жители Белгородской области соскучились по тишине Белгородской семье пришлось прятаться в ванной во время обстрелов ВСУ

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Около 400 жителей Белгородской области приехали в Подмосковье. Их поселили в пункты временного размещения на базе детских лагерей, предоставят все необходимое. Люди покинули родные места из-за участившихся обстрелов. Одна из жительниц региона рассказала «360», как пряталась с детьми ванной.

«У нас получалось так, что над нами ПВО в основном работает. Сейчас как-то потише, а было очень громко, очень страшно. В коридоре прятались, в ванной с детьми прятались», — отметила приехавшая из Белгородской области женщина.

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В Подмосковье для семьи самым важным оказалась долгожданная тишина. Мальчик больше всего обрадовался, что на новом месте жительстве не слышно танков.

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«Сейчас едем, и старший ребенок говорит: „Мама, а там не будет слышно танков?“. Я говорю: „Нет“», — рассказала жительница Белгородской области.

Поезд с жителями Белгородской области прибыл в Подольск утром в субботу, 29 октября. Волонтеры помогли им вынести вещи из вагонов. Людей отправили до пунктов временного размещения на автобусах.