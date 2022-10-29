Около 400 жителей Белгородской области прибыли в пункты временного размещения в Подмосковье | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 08:40 Около 400 жителей Белгородской области прибыли в пункты временного размещения в Подмосковье

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Поезд с жителями Белгородской области, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за участившихся обстрелов, прибыл сегодня утром в Подольск. В Подмосковье приехали 398 человек из шести районов региона. Большинство приехавших — женщины и дети, в том числе и совсем маленькие — восьми малышам еще не исполнилось одного года. Среди прибывших — семь человек с ограниченными возможностями здоровья.

На вокзале волонтеры Подмосковья помогли разгружать вещи из вагонов. Для людей организовали бесплатный транспорт до пунктов временного размещения, в автобусах раздавали сухпайки.

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«Мы их организовали на базе наших детских муниципальных лагерей в Подольске, Щелкове и Клину. Они полностью подготовлены и оборудованы для проживания. Размещение будет по семейному типу — для каждой семьи отдельный номер. Мы предоставляем пятиразовое питание, во всех пунктах временного размещения у нас работают медики», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Она подчеркнула, что жители Белгородской области пробудут там столько, сколько им потребуется. Когда они адаптируются, будет организована работа по записи в детсады и школы. Людям обязательно помогут и с трудоустройством.

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«Сотрудники центров занятости на следующей неделе поедут во все пункты временного размещения и предложат вакансии, которые есть в Подмосковье, у нас их почти 100 тысяч», — добавила министр.

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин отметил, что люди сами высказывали желание временно уехать.

«Мы искренне благодарны за инициативу губернатора Московской области Андрея Воробьева, которую он в наш адрес направил, и оказал поддержку. Людям непросто уезжать из родных мест, где они прожили много лет, но в последнее время там участились атаки на гражданские объекты», — добавил он.

Одна из жительниц Белгородской области рассказала, что приехала в Подмосковье вместе с двумя детьми.

«Решили сменить обстановку, дома сейчас не спокойно, ПВО почти каждый день работает. Очень хотелось ко всему этому постоянно не прислушиваться. Успели взять теплые вещи и то, что нужно детям. В Подмосковье нас хорошо встретили, помогли на перроне, большое спасибо», — поделилась она.

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Жительница Шебекинского района рассказала, что у них дома стоит постоянный грохот из-за снарядов, дети пугались. Семья прятались в ванной, в коридоре, особенно страшно было по утрам. Дома остались муж, бабушка и дедушка.

«У них там работа, мы будем каждый день созваниваться. Надеюсь, все закончится, у нас вновь станет тихо и спокойно, мы победим и будет праздник», — поделилась женщина.