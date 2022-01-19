«Здесь людей объединяют». Кремлев рассказал, почему крещенские купания в Серпухове посетили больше 1000 верующих

Федерация бокса России организовала крещенские купания на острове Русский в Серпухове. В традиционном обряде уже поучаствовали более тысячи человек. В эту ночь люди окунаются в купели, чтобы показать, что идут по жизни с верой в Бога. Об этом «360» рассказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

«Сегодня на Крещении я видел, что более тысячи человек пришли. Еще завтра будут приезжать люди. Вроде не рядом, окраина города, но люди едут сюда, потому что здесь людей объединяют. Мы говорим, что бокс объединяет, вот действительно спорт объединяет нас всех также, как и вера», — сказал Кремлев.

Он отметил, что у каждого в душе должна быть вера. Когда человек приезжает и окунается в купель, он показывает, что идет по жизни с верой в Бога. Также президент IBA подчеркнул, что во времена язычества не было единства, но позже вера всех объединила.

«Я хотел бы всем пожелать, чтобы всегда шли с Богом. Всем желаю крепкого здоровья. Светлое будущее может быть только с верой», — заявил Кремлев.

Президент спортивной ассоциации поблагодарил власти Подмосковья за помощь в организации крещенских купаний и проходившей ранее рождественской елки.

«Очень приятно, что мы все объединились. Здесь нет разницы между чиновниками и людьми. Мы все здесь одинаковые, поэтому получился у нас такой большой хороший праздник», — заключил он.

Ранее Кремлев напоминал, что прошлых купаниях участвовали только боксеры. В этом году на острове Русский в Серпухове ожидают около двух тысяч посетителей.