Окунуться с чемпионами. Федерация бокса приготовила сюрпризы на Крещение в Серпухове

Федерация бокса России впервые организует крещенские купания на острове Русский в Серпухове, где до этого уже успешно провели рождественскую елку. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал «360», что в прошлых купаниях участвовали только боксеры, но в этом году они планируют всех удивить и ожидают около двух тысяч посетителей.

Федерация бокса не первый раз проводит купания в Серпухове, но впервые — на острове Русский, где перед этим успешно провели рождественскую елку, которую посетили почти 250 тысяч человек. Федерация планирует и в дальнейшем использовать эту площадку на такие праздники, создавая условия, чтобы люди могли не просто прийти и окунуться, но и ощутить православный дух.

«Раньше именно спортсмены окунались, в этом году мы планируем около 2000 посетителей, которые будут окунаться, приедут и с Москвы, там просто великие спортсмены будут, чемпионы, и не только боксеры будут участвовать. У нас сейчас только формируется акция. Я думаю, что на Крещение мы всех удивим», — сказал президент IBA.

После окунания в прорубь можно будет согреться в домике, который оборудовали на острове.

«Будут и блины, и пирожки, и чаепитие. Конечно, без спиртного, потому что это такой святой праздник. Будет хор развлекательный у нас, чтобы людям было интересно. То есть: окунулись, в домик, греются, пьют чай, и всех просвещают, что такое Крещение», — рассказал Кремлев.

Всего для крещенских купаний в Подмосковье оборудуют 215 мест.