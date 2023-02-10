Подмосковье 10 февраля 2023, 21:41 Здание театра появится в Люберцах к 400-летию округа

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В этом году Люберцам исполняется 400 лет. На пресс-конференции в ТАСС глава округа Владимир Волков и вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин рассказали, какие изменения ждут округ в ближайшие годы. В их числе создание полноценного театра и реконструкция стадиона «Торпедо».

Помимо этого в округе планируют расширить Октябрьский проспект и построить эстакады, а также возвести новые медучреждения.

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«День рождения — это день города в начале сентября. А события будут в течение всего года проходить», — добавил Владимир Волков.

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Реализация большинства крупных проектов рассчитана до 2025 года.

«Люберцы — это „примкадыш“. Жители сравнивают уровень жизни с Москвой. Задача сделать так, чтобы уровень был одинаковый», — рассказал Евгений Хромушин.

Отметим, в мероприятии также поучаствовали представители оргкомитета «Люберцы-400» лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и актриса Яна Поплавская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что стадион «Торпедо» в Люберцах капитально отремонтируют к концу 2024 года. Спортивный объект ждал преображения с 1965 года.

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