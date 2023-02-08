08 февраля 2023, 18:18
Реконструкция стадиона «Торпедо» выведет спорт в Люберцах на новый уровень — Андрей Воробьев
Андрей Воробьев рассказал о большой реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах
Стадион «Торпедо» масштабно обновят к концу 2024 года в Люберцах. Уже началась подготовка к реконструкции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что жители очень ждут преображения спортивного объекта, ведь его построили еще в 1965 году.
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«Реконструкция стадиона „Торпедо“ — давний наказ жителей в большом городском округе Люберцы, и мы к ней приступаем. Полтора года потребуется для того, чтобы все здесь построить», — подчеркнул губернатор.
Почти за 60 лет существования стадиона его ни разу капитально не ремонтировали. Сегодня это не только площадка для занятий школьников двух гимназий, но и домашний стадион для мужской команды футбольного клуба «Люберцы».
Наша задача — оперативно этот проект реализовать. Важно, что поле мы сделаем подогреваемым, и даже в такое время года совершенно спокойно можно будет заниматься детям.
Андрей Воробьев
По словам губернатора, еще одной давней проблемой была высота потолков. Она доставляла неудобства для секции художественной гимнастики.
«Это тоже предусмотрим. Сейчас очень популярным становятся и уличный волейбол, и баскетбол. Также здесь все это сделаем, такой запрос есть», — добавил Андрей Воробьев.
Что еще изменится?
Ранее на стадионе занимались свыше 1,2 тысячи человек, но он сможет принимать по семь тысяч жителей после реконструкции.
Здесь будут тренировки по футболу, в том числе женскому, по тяжелой и легкой атлетике, художественной гимнастике, баскетболу, самбо, шахматам, спортивным танцам, карате, регби.
Президент федерации самбо в Люберцах Виктор Худяков отметил, что раньше на стадионе не хватало места для всех занятий.
Спасибо за этот проект. Теперь зал станет в три раза больше. И у нас появится больше возможностей для того, чтобы тренировать ребят.
Виктор Худяков
На стадионе обустроят футбольное поле с подогревом, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, воркаута и сдачи норм ГТО. Появятся удобные трибуны более чем для 1,5 тысячи человек. Будут работать залы единоборств и тяжелой атлетики.
Рядом построят парковку для машин и торговые павильоны. Возведут физкультурный центр с универсальным спортивным залом и фитнес-залами.
Вице-президент федерации художественной гимнастики региона и старший тренер люберецкой спортивной школы Елена Розанова попросила предусмотреть место для художественной гимнастики в новом ФОКе.
«Сейчас для нее нет условий. У нас сильнейшие гимнастки — чемпионы России, победители гран-при, а тренироваться негде. Очень много желающих среди детей заниматься этим видом спорта», — добавила Розанова.
Губернатор Подмосковья принял все пожелания в работу и поблагодарил тренеров, которые регулярно проводят уроки, прививая любовь к здоровому образу жизни.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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