Важное 08 февраля 2023, 18:18 Реконструкция стадиона «Торпедо» выведет спорт в Люберцах на новый уровень — Андрей Воробьев Андрей Воробьев рассказал о большой реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах Автор фото: Сергей Хакимов

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Стадион «Торпедо» масштабно обновят к концу 2024 года в Люберцах. Уже началась подготовка к реконструкции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что жители очень ждут преображения спортивного объекта, ведь его построили еще в 1965 году.

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«Реконструкция стадиона „Торпедо“ — давний наказ жителей в большом городском округе Люберцы, и мы к ней приступаем. Полтора года потребуется для того, чтобы все здесь построить», — подчеркнул губернатор.

Почти за 60 лет существования стадиона его ни разу капитально не ремонтировали. Сегодня это не только площадка для занятий школьников двух гимназий, но и домашний стадион для мужской команды футбольного клуба «Люберцы».

Наша задача — оперативно этот проект реализовать. Важно, что поле мы сделаем подогреваемым, и даже в такое время года совершенно спокойно можно будет заниматься детям. Андрей Воробьев

По словам губернатора, еще одной давней проблемой была высота потолков. Она доставляла неудобства для секции художественной гимнастики.

Автор фото: Сергей Хакимов

«Это тоже предусмотрим. Сейчас очень популярным становятся и уличный волейбол, и баскетбол. Также здесь все это сделаем, такой запрос есть», — добавил Андрей Воробьев.

Что еще изменится?

Ранее на стадионе занимались свыше 1,2 тысячи человек, но он сможет принимать по семь тысяч жителей после реконструкции.

Здесь будут тренировки по футболу, в том числе женскому, по тяжелой и легкой атлетике, художественной гимнастике, баскетболу, самбо, шахматам, спортивным танцам, карате, регби.

Президент федерации самбо в Люберцах Виктор Худяков отметил, что раньше на стадионе не хватало места для всех занятий.

Спасибо за этот проект. Теперь зал станет в три раза больше. И у нас появится больше возможностей для того, чтобы тренировать ребят. Виктор Худяков

На стадионе обустроят футбольное поле с подогревом, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, воркаута и сдачи норм ГТО. Появятся удобные трибуны более чем для 1,5 тысячи человек. Будут работать залы единоборств и тяжелой атлетики.

Проект обновления стадиона «Торпедо» в Люберцах

Рядом построят парковку для машин и торговые павильоны. Возведут физкультурный центр с универсальным спортивным залом и фитнес-залами.

Вице-президент федерации художественной гимнастики региона и старший тренер люберецкой спортивной школы Елена Розанова попросила предусмотреть место для художественной гимнастики в новом ФОКе.

«Сейчас для нее нет условий. У нас сильнейшие гимнастки — чемпионы России, победители гран-при, а тренироваться негде. Очень много желающих среди детей заниматься этим видом спорта», — добавила Розанова.

Проект обновления стадиона «Торпедо» в Люберцах

Губернатор Подмосковья принял все пожелания в работу и поблагодарил тренеров, которые регулярно проводят уроки, прививая любовь к здоровому образу жизни.

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