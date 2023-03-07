Подмосковье 07 марта 2023, 16:40 Здание театра «ФЭСТ» в Мытищах отремонтируют к 2024 году

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Конкурс на проектирование и реконструкцию театра драмы и комедии «ФЭСТ» объявили в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства региона по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, а также на портале ЕАСУЗ.

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Здание театра было построено в 1969 году на улице Щербакова. Сейчас планируется реконструировать постройку, заменить оконные блоки и входные группы, обновить комнаты для реквизита и декораций, гримерки, мультимедийную студию и помещения для репетиций.

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Работы проведут за счет бюджетов Подмосковья и городского округа Мытищи. Завершить реконструкцию театра планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю.

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