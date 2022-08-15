Здание под мастерскую или ателье выставили на торги в Коломне

Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на аукцион здание с земельным участком в селе Шеметово под Коломной. Объект предлагается по сниженной цене.

Одноэтажное здание площадью 197,7 квадратных метра с земельным участком 1 630 квадратных метров выставлено на аукцион по цене от 1,414 миллиона рублей. При этом торги предусматривают последовательное снижение этой суммы до минимальной стоимости предложения (не ниже 50% от стартовой цены).

Здание может быть оборудовано под мастерскую мелкого ремонта, ателье, парикмахерскую, магазин. Объект также можно использовать для оказания бытовых и иных коммерческих услуг.

В районе постройки расположены частные жилые дома, местный дом культуры. В 200 метрах — остановка общественного транспорта «Шеметово». До центра Коломны можно добраться на авто за 15 минут. В 15 километрах проходит Новорязанское шоссе.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку до 5 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер. Аукцион состоится 8 сентября.

Узнать о том, какие еще объекты выставлены на торги в Московской области можно на Портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расширении площади программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут получить землю на льготных условиях.