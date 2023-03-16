Подмосковье 16 марта 2023, 14:58 Здание мирового суда реконструируют в Подольске в 2023 году

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Земельный участок в микрорайоне Климовск в Подольске безвозмездно предоставили для проведения реконструкции здания судебных участков мировых судей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

В здании на улице Западной располагаются сразу три судебных участка мировых судей, в которых работают 16 человек. С учетом посетителей площадей не хватает, поэтому принято решение провести реконструкцию постройки. Министр имущественных отношений Наталья Адигамова уточнила, что для этих целей в безвозмездное пользование был выдан участок площадью 0,27 гектара. Строительно-монтажные работы начнутся в этом году.

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