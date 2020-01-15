Фабрики и заводы в Ступине начали проводить экскурсии. А самое главное — бесплатно. Чтобы попасть, нужно записаться заранее. Съемочная группа «360» воспользовалась возможностью и попала на тепличный комбинат.

В теплицу не пускали посторонних годами. А сейчас самые активные могут запастись советами для дачного сезона. Кстати, руководители фабрик сами проводят такие необычные экскурсии.

Источник фото: телеканал «360»

На комбинате в Ступине выращивают 15 сортов роз и ежедневно срезают около 50 тысяч цветков. Букеты продают не только в московском регионе, но и, например, в Краснодаре. В общем, это те самые розы, которые чаще всего дарят на 8 марта. Экскурсия на таком масштабном производстве — и есть промышленный туризм.

Источник фото: телеканал «360»

За этот год для туристов откроют порядка 30 ступинских производств с мировыми именами. Среди них и производители косметики, и бытовой химии, и стройматериалов. Одними экскурсиями дело не ограничится. Вас отвезут в центр города инноваций, где кафе и рестораны. После — шопинг в фирменных магазинах. Этой идее в Ступине посвятили почти всю улицу Андронова. Здесь же откроется магазин комбината роз. Но сегодня розы туристам дарят.