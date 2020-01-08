Более 40 тысяч жителей Подмосковья стали участниками проекта «Активное долголетие»

Программа «Активное долголетие» очень популярна в Московской области. Ее участниками уже стали более 40 тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

«Губернаторская программа „Активное долголетие“ стартовала в октябре, она разработана для людей старшего поколения в рамках реализации национального проекта „Демография“. Для участников проекта организуются бесплатные спортивные, творческие мероприятия, а также туристические экскурсии», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Фаевская добавила, что в Московской области открыты восемь клубов «Активного долголетия». В этом году они появятся во всех муниципалитетах Подмосковья.

«На сегодняшний день участниками проекта является более 40 тысяч человек», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В Московской области проживает 1,8 миллиона граждан старшего поколения. ТОП-3 самых посещаемых активностей: плавание — 20 тысяч человек, пение — 15 тысяч человек, скандинавская ходьба — 14 тысяч человек. Ознакомиться с программой подробнее можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.