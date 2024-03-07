Подмосковье 07 марта 2024, 14:09 Заводы по производству ткани и гигиенических изделий построят в Подмосковье в 2024 году Пресс-служба Мининвеста МО

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Два новых завода в сфере легкой промышленности откроют в Подмосковье. Это позволит создать более 360 рабочих мест.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, этом году в регионе запланировали шесть проектов импортозамещения в сфере легкой промышленности. В регионе построят два завода и модернизируют четыре производства в Подольске, Богородском округе, Орехово-Зуеве и других округах. В реализацию проектов вложат около 1,3 миллиарда рублей.

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Так, в Подмосковье откроют производство трикотажной ткани, а также санитарно-гигиенических изделий.

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