Подмосковье 30 марта 2023, 13:37 Завод в Истре внедрил разработанную жителем Подмосковья инновационную систему маркировки деталей

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Житель Подмосковья разработал приложение, которое помогает избегать ошибок во время производства и монтажа сборных строительных систем. Технологию уже начали использовать на заводе металлоконструкций в Истре.

Денис Кузнецов из Подмосковья занимался проектированием и строительством. Вместе с коллегами он придумал, как можно избежать ошибок при возведении зданий. Мужчина запустил стартап, аналогов которому нет в мире.

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Систему маркировки и интерактивного монтажа BIMAR уже внедрили на Истринском заводе металлоконструкций. При проектировании здания для каждой детали придумывают свой код. Далее его наносят на изделие.

Готовый продукт отправляют на строительную площадку. Там с помощью мобильного приложения, рабочие считывают коды деталей. Это помогает понять, каждая ли находится на своем месте и правильно ли она установлена, а также выявить брак на этапе строительства здания.

Такое приложение устанавливают на дроны и каски рабочих. Строитель, монтируя деталь, видит ее 3D-модель. Поэтому рисков допустить ошибку нет, даже если код на изделии повредится.

«Если они повреждены, чтобы восстановить достаточно черного фломастера. Просто восстановить черный цвет, и система снова начинает работать», — рассказал разработчик Денис Кузнецов.

Новую технологию на производстве в Истре используют третий месяц, но уже оценили ее простоту и точность.

«Система удобная, она стоит небольших денег, <…>, но она создает условия, при которых отправочные марки прослеживаются по всем этапам производства, что на предприятии, так и на монтаже у строителей», — рассказал учредитель Истринского завода металлоконструкций Сергей Пашинин.

Стартап Дениса набирает обороты. Разработку его компании уже применяют по всей стране. Продвинуть изобретение ему помог технологический конкурс «Новатор Москвы». Именно после конкурса разработку Дениса Кузнецова заметили на федеральном уровне и включили ее в стратегию развития строительной отрасли до 2030 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время визита на завод компании «Мобитрак» в Истре рассказал, что власти региона помогают предпринимателям выйти на международный рынок.

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