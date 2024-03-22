Подмосковье 22 марта 2024, 13:27 Завод упаковочных материалов в Пушкино повысит производительность труда Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания по производству упаковочных материалов «Промтейп» из Пушкино присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Предприятие планирует сократить время протекания процесса минимум на 10%, а также на 15% снизить незавершенное производство и на 10% увеличить выработку.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, пилотным участком для реализации нацпроекта станет процесс производства полуфабриката клейкой упаковочной ленты в виде джамбо-рулонов. Специалисты проведут там диагностику, а затем реализуют планы по оптимизации.

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Специалисты Регионального центра компетенций проведут консультации для сотрудников предприятия и создадут проектный офис. После этого предприятие самостоятельно тиражирует полученный опыт на другие участки.

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