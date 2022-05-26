Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал три ключевые составляющие НЭП — «Новой экономики Подмосковья». Это программа поддержки большого и малого бизнеса в ситуации санкций, импортозамещения и проблем с курсом рубля.

«Первое — это максимальное содействие сопровождению бизнес-проектов. Второе — это, если хотите, смекалка. Под ней я подразумеваю кооперацию, сотрудничество, партнерство с разными странами. Прежде всего с дружественными и теми, кто обладает компетенциями. Третье — это поддержка стратегически важных направлений <…> и ставка на отечественных предпринимателей», — заявил Андрей Воробьев.

Глава региона заявил, что программа направлена на помощь предпринимателям, работающим в Московской области, на сохранение сотрудничества с зарубежными партнерами и развитие перспективных направлений российского рынка.

Андрей Воробьев отметил, что каждый предприниматель должен понимать — экономика для правительства региона — приоритет. Бизнес обеспечивает рабочие места и остается залогом стабильности. Именно поэтому власти всегда идут на помощь и предлагают инструменты содействия.

«Если ты у нас строишь что-нибудь, то головная боль по согласованию, выдаче разрешений или справки, информации по статусу земли — обременена ли она чем-то — ты можешь получать у нас. Все эти инструменты в наших руках», — подчеркнул Андрей Воробьев.

На вопрос о сходстве аббревиатуры названия подмосковной программы НЭП с Новой экономической политикой, действовавшей в Советской России в 20-х годах прошлого века, Андрей Воробьев отметил, что это просто совпадение. Специально никто ничего не придумывал, заверил он.

Впервые о программе «Новая экономика Подмосковья» Андрей Воробьев рассказал на заседании правительства. Он подчеркнул, что ее главным вектором стало развитие импортозамещения и помощи бизнесу, который готов заместить и обеспечить работой людей из компаний, ушедших с российского рынка.