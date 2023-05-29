Подмосковье 29 мая 2023, 10:48 Завод теплоизоляционных материалов построят в Воскресенске

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Глава Воскресенска обсудил с генеральным директором ООО «Завод Технофлекс» Шатмуратом Гимрановым реализацию нового инвестиционного проекта. В округе построят завод по выпуску энергосберегающих теплоизоляционных материалов.

Предприятие ООО «Завод Технофлекс» открыли на месте бывшего завода фосфатных минеральных удобрений в Воскресенске в 2023 году. Сейчас это крупнейшее в России производство наплавляемых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов.

Вскоре на базе предприятия откроют новый завод по выпуску энергосберегающих теплоизоляционных материалов. Он включен в реестр региональных инвестиционных проектов Московской области. Его строительство началось два года назад.

«Вдохновляет, что здесь формируется основа для будущего успешного производства, будут созданы новые рабочие места. Инвестиции в проект составят порядка 1,2 миллиарда рублей», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Он добавил, что готов оказать предприятию поддержку в реализации проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт работе высокотехнологичного завода «Меттойл» в Сергиевом Посаде.

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