Подмосковье 19 мая 2023, 18:59 «Победа в конкуренции обеспечена». Андрей Воробьев дал старт работе завода «Меттойл» в Подмосковье

Читать 360tv в

Сегодня на территории индустриального парка М-8 в Сергиевом Посаде запустили высокотехнологичный завод компании «Меттойл», которая входит в группу компаний «ТСС». Старт работе предприятия дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства РФ и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Хочется пожелать, чтобы производство расширялось, был стабильный спрос, а победа в конкуренции обеспечена с помощью технологий, интеллекта. Знаю, что у компании „ТСС“ есть уже два патента на изделия, желаю, чтобы они и дальше регулярно появлялись и успешно внедрялись в умные технологии, которые и обеспечивают наш экономический суверенитет», — заявил Воробьев.

Он поблагодарил за внимание к проекту Дениса Мантурова.

«В прошлом году мы запустили 21 такое предприятие. Всего у нас в сопровождении 150 проектов, все они будут реализованы, в том числе здесь, в индустриальном парке М-8», — добавил глава региона.

На новом заводе будут выпускать внутрискважинное оборудование. Ключевыми заказчиками предприятия выступят «Роснефть», «Газпром нефть», «Новатэк», «ННК» и «Газпром». Объем инвестиций в проект превысил один миллиард рублей. На заводе создали более 160 рабочих мест.

Компания «Меттойл» планирует запустить проект «Увеличение станочного парка» в конце 2024 года. Инвестиции составят более 320 миллионов рублей. За счет этого на рынке труда Подмосковья появятся дополнительные 20 рабочих мест.

«Фондом развития промышленности была оказана поддержка — на льготных условиях предоставлен займ для создания этой площадки. Уже в 2023 году объем произведенной продукции должен составить порядка 2,5 миллиарда рублей. Надеемся, это только начало, хороший задел на будущее», — сообщил Мантуров.

Воробьеву и Мантурову продемонстрировали оборудование для дистанционного управления скважиной.

«Завершением строительства завода „Меттойл“ мы сделали, безусловно, важный, но только первый шаг в нашей стратегии. А заключается она в том, чтобы мы больше не кивали на иностранные компании, которые работают на нашем рынке, а стали абсолютными лидерами в этой области», — заявил председатель совета директоров ООО «ТСС» Сергей Величко.

По его словам, благодаря построенной в Подмосковье дороге завод возвели за 15 месяцев.

Правительство Московской области предоставило компании «Меттойл» 1,9 гектара земли в аренду без торгов. Завод включили в реестр региональных инвестиционных проектов, за счет чего предприятие сможет получать льготы по налогам до семи лет.

Также завод подписал соглашение с Сергиево-Посадским колледжем о подготовке квалифицированных кадров.

«Наше предприятие было организовано в 2015 году, мы начинали работать на другой площадке в Сергиевом Посаде. В 2019-м стали задумываться о строительстве новой, которая соответствовала бы уровню оборудования и тех проектов заказчиков, с которыми мы работаем. Для нас очень важно было остаться в Сергиевом Посаде, потому что главная ценность — это персонал, люди, их квалификация», — сообщил гендиректор ООО «ТСС» Михаил Володин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».