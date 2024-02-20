Подмосковье 20 февраля 2024, 17:39 Завод стройматериалов из древесины построят в Рузе Unsplash

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Завод стройматериалов из древесины построят в Подмосковье. Для реализации инвестпроекта компании «Теплостройматериалы» предоставили участок в Рузе по программе «Земля за рубль».

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, ожидается, что завод запустят в 2026-м году. Там создадут более 130 рабочих мест. На предприятии организуют производство изделий из древесины, фанеры и двутавровых балок БДК.

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«Объем инвестиций компании „Теплостройматериалы“ в строительство и запуск завода по производству готовых деревянных изделий для строительной отрасли превысит 150 миллионов рублей», — добавила она.

Глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова добавила, что компании предоставили земельный участок площадью более девяти гектаров в поселке Дорохово. Там построят два здания площадью по четыре тысячи квадратных метров.

Сейчас компания работает в сфере торговли стройматериалами из древесины. Запуск собственного производства позволит обеспечить импортозамещение в этом секторе.

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