Подмосковье 22 ноября 2022, 14:11 Завод средств борьбы с вредителями создаст 500 рабочих мест в Щелкове

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Завод «Щелково Агрохим» начнет производство средств для борьбы с вредителями. В расширение предприятия вложат четыре миллиарда рублей, на нем смогут трудоустроиться 500 человека, сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

«Производства агрохимии в стране расширяются, крупнейшее предприятие по производству химии в Подмосковье — не исключение. В регионе есть необходимость в собственных мощностях по производству средств защиты растений», — отметил он.

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По словам Филимонова, на заводе будут ежегодно выпускать 20 тысяч тонн агрохимии. Реализовать проект планируют к концу 2024 года.

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