Подмосковье 17 апреля 2024, 14:42 Завод промышленной упаковки «Химпэк» расширит производство в Истре Завод «Химпэк» построит новый корпус в Истре Медиасток Подмосковья

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Разрешение на строительство нового производственного здания получил завод ГК «Химпэк» в городском округе Истра. Проект сопровождает менеджер регионального Центра содействия строительству.

Главгосстройнадзор Московской области сообщил, что площадь производственного корпуса — более 22 тысяч квадратных метров. В расширение производства инвестор вложит не менее 970 миллионов рублей, при этом в цеху появится 150 новых рабочих мест.

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ГК «Химпэк» занимается производством упаковки для промышленных сыпучих грузов. Свою продукцию предприятия поставляют крупным компаниям России и зарубежья. На экспорт идет до 30% выпускаемой продукции.

Новый корпус построят к концу 2027 года.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром». Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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