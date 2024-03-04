Подмосковье 04 марта 2024, 10:49 Новое производство кондитерских изделий запустят в Волоколамске Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Компания «Хлебпром» запустит новую производственную площадку в Волоколамске. Там будут производить кондитерские изделия. Открытие завода позволит создать более 400 рабочих мест.

Предприятие заработало в Челябинске в 1982 году. Для расширения производства компания приобрела завод на северо-западе Подмосковья.

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«В нашем регионе производится 14% от общего объема кондитерских изделий в России. Так, в 2023 году было изготовлено более 590 тысяч тонн шоколадных конфет, безе, варенья, пастилы и других сладостей. Благодаря появлению новых производственных площадок мы уверены, что в следующем году сможем увеличить данные показатели», — сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Компания работает под брендами Mirel, Мой, Русская нива, Частная галерея, Dr. Körner, Jr. Korner и Bakerton

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