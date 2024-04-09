Подмосковье 09 апреля 2024, 16:28 Завод по выпуску кухонной мебели в Щелкове нарастил производство пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Мебельная компания «МСК-1» из Щелкова приняла участие в нацпроекте «Производительность труда». Благодаря внедрению бережливого производства выработку на пилотном потоке удалось увеличить на 12%.

Пилотным потоком выбрали процесс оптимизации производства кухонной мебели. Компании удалось снизить время протекания процесса производства на 32%, а запасы в потоке — на 35%.

Реклама

Команда уже составила планы дальнейшего развития предприятия. Предприятие намерено обеспечить рост производительности труда на 5% и открыть новые проекты по оптимизации.

Напомним, компания «МСК-1» осуществляет полный цикл производства любого из компонентов мебели. Свое конструкторское бюро обеспечивает внедрение новых дизайнерских решений и разработок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».