Важное 08 февраля 2024, 18:18 Глава Подмосковья: защита интересов добросовестных предпринимателей — одна из ключевых задач Автор фото: Константин Семенец

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Защита прав добросовестных предпринимателей — одна из ключевых задач, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Уже удалось погасить долги по зарплате на два миллиарда рублей благодаря участию прокуратуры и областного правительства.

Надзорные меры в прошлом году помогли добиться практически полного погашения задолженности перед организациями более чем на 1,5 миллиарда рублей.

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Вместе с тем были погашены долги и перед самими работниками.

«Активная позиция и прокуратуры Подмосковья, и правительства региона позволила погасить задолженность по заработной плате почти на два миллиарда рублей. Очень большая цифра», — сказал заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев.

Он добавил, что задача — не допустить снижения прокурорского надзора: еще 2,5 тысячи работников организаций в Подмосковье ждут положенных денег за свой труд.

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