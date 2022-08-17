Завод по производству готовых жилых комнат появился в Подмосковье

В подмосковном Волоколамске запустили производство продукции для объемно-блочного домостроения (ОБД). На заводе будут производить отдельные блоки-комнаты, которые потом можно соединить между собой при постройке домов. Инвестором выступает группа компаний «Выбор».

«Первая очередь проекта построена, инвестор уже приступил к производственной деятельности. Всего предполагается 4 очереди строительства. Полностью проект планируется реализовать в конце 2023 года. Общий объем инвестиций в запуск предприятия составит 5 млрд рублей, на заводе будет создано 550 рабочих мест», — рассказала о проекте заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В комнатах будут окна, фасады, коммуникации. Потом блоки будут объединять в жилые квартиры. Таким образом, должно получиться строить по этажу в день — это очень высокая скорость. Таким способом получится значительно повысить производительность в возведении зданий.

Ранее стало известно, что в этом году в Подмосковье запланировали благоустроить свыше 60 объектов. Это семь парков, три лесопарка и 19 скверов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать особое внимание на те объекты, о преображении которых просят жители. Отдельно он выделил парки в микрорайоне Колычево в Коломне и Новой Трехгорке в Одинцове.