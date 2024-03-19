Подмосковье 19 марта 2024, 17:22 Завод по переработке рыбы в Истре вышел на полную мощность Мининвест МО

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Компания «Мансуровское карьероуправление» запустила рыбоперерабатывающее предприятие в Истре на полную мощность. Сейчас в округе организовали выращивание и переработку радужной форели, осетра, карпа и сазана.

«В реализацию проекта компания инвестировала более 200 миллионов рублей. Уже сейчас предприятие выпускает около 1,5 тонны готовой рыбной продукции в месяц, которая поставляется на прилавки магазинов», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания планирует увеличить объем выпускаемой продукции до 3,5 тонны. На данный момент на предприятии создано около 40 рабочих мест.

«В конце прошлого года мы завершили строительство собственного рыбопереработывающего завода. На сегодняшний день на предприятии осуществляется холодное и горячее копчение, а также вяление, соление и консервирование рыбной продукции», — подчеркнул акционер компании «Мансуровское карьероуправление» Роман Володин.

По его словам, оборудование, установленное на предприятии, — отечественное. Продукцию, изготавливаемую на предприятии, поставляют в фирменные магазины Истры. Компания намерена также наладить поставки в сетевые магазины и рестораны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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