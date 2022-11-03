Завод нефтегазового оборудования создаст 200 рабочих мест в Сергиевом Посаде | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 13:51 Завод нефтегазового оборудования создаст 200 рабочих мест в Сергиевом Посаде

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Компания «Меттойл» из Сергиева Посада получила в аренду земельный участок площадью 0,36 гектара и расширяет свое производство. Реализация проекта позволит трудоустроить еще 202 человека.

«К концу этого года откроется завод по производству внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли. Инвестиции в новое производство составят 907 миллионов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Завод по металлообработке «Меттойл» специализируется на производстве оборудования для нефтяных и газовых скважин. С новой линии будет выходить около 100 комплектов в месяц.

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«Компания с 2015 года поставляет оборудование для нужд ПАО „Газпромнефть“. Открытие дополнительной производственной площадки принесет в бюджет округа налоговые доходы, а многих местных жителей обеспечит работой», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Клиентами компании «Меттойл» являются крупнейшие российские добывающие компании — «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл» и другие.

Еще один новый завод построят в Домодедове. Компания «Акустик Ру» получит участок в аренду по программе «Земля за рубль» и займется производством продукции для звукоизоляции. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса, которые введены в регионе в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего предпринимательства.